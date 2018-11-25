"تسريح نصف موظفيها".. واشنطن قد تغلق مكاتب "USAID" بغزة والضفة

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الإدارة الأمريكية قد تعلن إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في غزة والضفة الغربية مطلع 2019، مشيرةً إلى أنها ستعلن الاستغناء عن نصف موظفيها، الذي يبلغ عددهم 180 شخصًا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأوضحت أن القلق يسيطر على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من هذا القرار، لأنه يؤدي إلى زيادة التدهور، خاصةً داخل قطاع غزة، بعد قرار تخفيض ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني "الأونروا"، وهو ما يعني أن تل أبيب هي من سيدفع الثمن أمنيا واقتصاديا.



وأضافت: "الإدارة الأمريكية أبلغت (USAID) الأسبوع الماضي، بانها ستستغنى عن نصف موظفيها، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن تعلن واشنطن إغلاق مكتب المنظمة المخصص لمساعدة الفلسطينين".