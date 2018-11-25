أرباح "مصر لصناعة الكيماويات" تتراجع 28% فى 4 شهور

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 28% خلال الشهور الـ 4 الأولى من العام المالى الجارى، لتصل إلى 39.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وأوضحت المؤشرات المالية للشركة، خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، تراجع أرباحها بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضى.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 24.6 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 29.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.