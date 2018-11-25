الإحصاء: 235 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 235 ألف طالب مقيديـن بالدراسات العليـا بالجامعات المصرية (منهم 62.2% للدبلوم، 27.6 ٪ للماجسـتير 10.2٪ للدكتوراه).



وأوضح الإحصاء، وفقًا للنشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2017، أن 108 آلف درجة علمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجـامعات المصرية والأجنبية عام 2017 مقابل 158 ألف درجة علمية عام 2016 بانخفاض بلغت نسبته31.6٪.



وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017 بـ 51 ألف درجة علمية بنسبة 47.1 ٪، يليها مجال الأعمال والإدارة والقانون بـ 26 ألف درجة علمية بنسبة 24 ٪، ثم مجال الصحة بـ 12 ألف درجة علمية بنسبة 11.5 %، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بـ 221 درجة علمية بنسبة 0.2٪من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017.



فيما حققت جامعة أسيوط المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017 بـ 9.8 ألف درجة علمية بنسبة 9.1 ٪، يليها جامعة الإسكندرية بـ 8.5 ألف درجة علمية بنسبة 7.9 ٪ ثم جامعة طنطا بـ 8 آلاف درجة علمية بنسبة 7.5٪، يليها جامعة المنوفية بـ 7.9 ألف درجة علمية بنسبة 7.3 ٪.



وبلغ عدد الدرجات العلمية التي حصل عليها المصريون من الجامعات الأجنبية 203 درجاتة علمية بنسبة 0.2٪ من الإجمالى عام 2017، حيث حققت اليابان المرتبة الأولى بين الجامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجات علمية عام 2017 بـ 29 درجة علمية بنسبة 14.3 ٪، يليها أمريكا بـ 27 درجة علمية بنســبة 13.3 ٪ ثم ألمانيا بـ 26 درجة علمية بنسبة 12.8 ٪ من الإجمالى.



وبلغ إجمالي عدد الوافـدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 1628 وافدًا عام 2017 مقابل 1780 وافدًا عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 8.5 %.