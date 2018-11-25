"صحة البرلمان" توافق على اتفاقية مع أمريكا والإمارات

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العماري، على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 7 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.



ووفقا للتعديل الأول تعدل المادة 3 بند 1-3 أ بحذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليونا و36 ألف دولار أمريكي.



وطبقا للتعديل الأول تظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام، وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.



ويدخل التعديل الأول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.