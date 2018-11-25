إشادة عربية بنجاح الانتخابات النيابية في البحرين

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018 في مملكة البحرين عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه.



وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له، إن هذا النجاح يعبر أيضا عن مدى الدعم الشعبي الكبير للمشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ورفض التدخل الخارجي في شؤون مملكة البحرين الداخلية.



فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادة الملك حمد بن عيسى، وفي مؤسسات الدولة، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضًا قاطعًا لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.



كما هنأ سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين.



وأكد السفير أن حجم الإقبال الذي شهده هذا العرس الديمقراطي يعتبر محطة مضيئة في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، والذي نقل البحرين نقلة نوعية لمزيد من التطوير والحداثة.



ونوه الشيخ عزام الصباح، إلى أن المشاركة الواسعة والتي أتت استجابة لتطلعات وحرص العاهل البحريني، أعطت أجمل صورة للتلاحم بين الشعب وقيادته، ومساندته لترسيخ مبادئ الإنتاج والتنمية في المجالات كافة.



من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن بالغ التهاني للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، على ما تشهده مملكة البحرين من حراك ديمقراطي ممثلًا في إجراء الانتخابات النيابية والبلدية.



ونوه الدكتور عبداللطيف الزياني، بالإجراءات التنظيمية والترتيبات التي اتخذتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية ووزارة العدل من أجل ضمان السير بالعملية الانتخابية في أجواء مطمئنة وإيجابية، مؤكدًا أن المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية تبرهن على الحس الوطني الواعي لدى شعب البحرين بأهمية الممارسة الديمقراطية في تحقيق مزيد من الرفعة والتقدم والرقي في المملكة، معربًا عن اعتزازه بما يعبر عنه شعب البحرين دائمًا من ولاء ووفاء، وما يبديه من عزيمة وإصرار على المضي قدمًا في تعزيز المسيرة الديمقراطية والحضارية في المملكة.



وأعلن الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، اليوم السبت، النتائج النهائية للانتخابات النيابية في الدور الأول التي جرت يوم السبت 24 نوفمبر الجاري.



وفاز في الدائرة الأولى بالعاصمة البحرينية المنامة، عادل عبد الرحمن محمد أحمد العسومي، وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، أنه ستجرى انتخابات الإعادة النيابية والبلدية في الأول من ديسمبر المقبل.



وهنأ الشيخ خالد بن علي آل خليفة، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير خليفة بن سلمان آل خلفية رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.



كما هنأ شعب البحرين على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في دورها الأول، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها ما يقارب 67% بالنسبة للانتخابات النيابية وما يقارب 70% للانتخابات البلدية.