الأمن العام يكشف غموض عملية سطو مسلح على شركة كهرباء بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخرين بالشروع في سرقة كابلات كهربائية من داخل مخازن إحدى شركات المقاولات بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية على أفراد الأمن الإداري للشركة.



تبلغ لمركز شرطة منفلوط بأسيوط من فردي أمن إداري معينان على مخازن تشوين المخلفات الخاصة بإحدى شركات المقاولات، المُسند إليها تنفيذ مشروع محطة كهرباء بقرية جحدم بدائرة المركز تلاحظ لهما شروع ثلاثة مجهولين في سرقة "2 كابل كهربائي" من ضمن تلك المخلفات بالمنطقة الصحراوية خارج أسوار الموقع ولدى مطاردتهم أطلقوا أعيرة نارية وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلا من: "محمود.س.م"، 26 سنة، عامل، سبق إتهامه في قضية "سرقة كابلات" و"عبدالرؤوف.ف.ح"، 48 سنة، مزارع، سبق إتهامه فى قضية "سلاح وذخيرة"، و"محمد.ع.ق" 28 سنة، عامل، جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بالشتراك مع الهاربان بقصد السرقة وأضاف بأن السلاح المُستخدم بحوزة المتهم الثاني.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمان الهاربان والسلاح المُستخدم.