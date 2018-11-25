بدء أعمال الاجتماع الـ43 للجنة العربية الدائمة بالجامعة العربية

بدأت أعمال الاجتماع الـ43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير للدورة 44 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقرر انعقادها الأربعاء المقبل والدورة 20 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المقررة الخميس المقبل.



ويناقش الاجتماع 8 بنود أهمها نتائج اجتماعات فريق العمل التابع للجنة والمكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والقضايا الخاصة بفلسطين، ونشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وهي المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.



كما يناقش الاجتماع، على مدى 3 أيام، التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية والمنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي.