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سياسي
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:01 م

نواب ونائبات قادمات: خطوات مصرية حثيثة لمواجهة تهديد أمن الأسرة

الدكتورة ناهد شاكر
الدكتورة ناهد شاكر
كريمة أبو زيد
dostor.org/2410045

قالت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، إن العالم يحيى اليوم ذكري مناهضة العنف ضد المرأة، والدعوة للقضاء عليه، حيث نادت الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا اليوم من أجل رفع الوعى بقضية العنف ضد المرأة.

وأضافت، في بيان اليوم، أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية عالمية تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هناك خطوات مصرية حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التى تهدد أمن وسلامة واستقرار الأسرة المصرية.

وطالبت بتفعيل قانون العنف ضد للمرأة لحمايتها من كافة أشكال العنف التي تتمثل في العنتف البدني والمعنوي، والحرمان من الميراث، وزواج القاصرات، وتخطي المناصب، مشيرة إلى ضروة الاهتمام بإصدار قانون مناهضة الزواج المبكر، والقوانين التى تحمى حقوق النسب للمرأة.

وأشارت إلى أن حقوق المرأة تتمثل أهمها فى تعديلات عقوبات الختان، بالإضافة إلى قانون حق المرأة فى الميراث، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على مناقشة قانون العنف ضد المرأة الذي يعد أهم القوانين التي تواجه كافة أشكال وصور العنف ضد المرأة وتجريمها.

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