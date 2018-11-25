اليوم.. الأقباط يبدأون صوم الميلاد لمدة 43 يومًا

يبدأ الأقباط الأرثوذكس، الأحد، صوم الميلاد الذي يستمر لمدة 43 يومًا، ويتنهي في السابع من يناير المقبل، بعيد الميلاد المجيد.



ويعد صوم الميلاد من الأصوام الدرجة الثانية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يتناول الأقباط خلال صوم الميلاد الأطعمة النباتية إلى جوار الأسماك.



وتقسم الـ 43 يومًا لصوم الميلاد كثلاثة أيام كمثال صيام الاقباط عند نقل جبل المقطم، والـ40 يومًا بهدف الاستعداد لاستقبال لميلاد السيد المسيح.



وتُقام القداسات الإلهية بصوم الميلاد، يوميًا ويصام انقطاعي طيله فترة صوم الميلاد.

