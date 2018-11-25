"الخشت" يجتمع بمجلس معهد البحوث الإفريقية

اجتمع اليوم، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمجلس معهد البحوث الإفريقية، في قاعة مجلس الجامعة، حيث استعرض رئيس جامعة القاهرة التوجهات الوطنية بشان الملف الإفريقي، وبضرورة استعادة المعهد دوره الذي أنشئ من أجله في الدراسات الإفريقية، وضرورة تطوير عمل المعهد حتى يتحول إلى بيت خبرة حول إفريقيا، وربط البحوث بسياسات الدولة المصرية والاقتصاد القومي وتنفيذ التكليفات الإستراتيجية.



وصرح الخشت بأنه يستهدف في هذه المرحلة تحويل المعهد لبيت خبرة يكون ظهيرا علميا لصناع القرار المصري في الدائرة الإفريقية بوصفها تحتل إحدى أهم الأولويات الإستراتيجية للدولة الوطنية.



وأثنى مجلس المعهد على توجيه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة احد العمداء السابقين لتقديم ورقة سياسات لتطوير الدور المصري في إفريقيا، على أن تبدأ المقترحات من الأقسام العلمية بوصفها الركيزة الأكاديمية للمعهد.



كما تم تشكيل لجنة حكماء برئاسة أقدم العمداء ترفع إليها المشكلات وتعرض مقترحاتها على مجلس المعهد أو رئيس الجامعة، وتشكيل لجنة لتطوير الدراسات الإفريقية وربطها بالدولة المصرية والاقتصاد المصري.



وعلى جانب آخر تم استعراض كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية، ووجه رئيس الجامعة إلى مجموعة من الإجراءات التي سوف تدفع العمل نحو استعادة دوره الإفريقي وتحسين بيئة العمل، وضمان أكبر قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص.



كما تم استعراض تعيينات رؤساء الأقسام التي لاقت استحسانا من مجلس المعهد.



وأكد الخشت ضرورة تفعيل سلطات رؤساء الأقسام والإدارات في حدود القوانين واللوائح دون تجاوز السلطة والاختصاص، وفي ضوء فلسفة العمل المؤسسي، والمرونة في العمل ودعم الأساتذة والهيئة الأكاديمية بوصفهم باحثين وعلماء يجب مساعدتهم على القيام بدورهم في بيئة أكاديمية صحية، وتيسير الإجراءات أمامهم، وتفعيل سلطة الأقسام الأكاديمية، والعمل في إطار مؤسسي، وعدم التأخر في أية معاملات طبقا للإطار المؤسسي.



وسوف يقوم رئيس الجامعة بعقد اجتماع في أقرب فرصة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لاستعادة دور المعهد، وضمان تكافؤ الفرص، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس على أداء دورهم المنوط بهم.