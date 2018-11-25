القاهرة : الأحد 25 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:17 ص

مواعيد مباريات اليوم| ليفربول واتفورد ضد ليفربول| مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اون لاين بدون تقطيع| كوره لايف
12:10 ص

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت | بث مباشر قناة أبوظبي الرياضيةHD 2 | بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر الان
12:03 ص

يلا شوت (بث حي) boca | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر| Abu Dhabi 2
11:55 م

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030
09:56 م

atletico vs barcelona بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم كورة لايف مباراة برشلونة الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف
07:35 م

انتحار بَيتى.. طبيب نفسى بريطانى: مكوث الشباب بمنازل العائلة يصيبهم بالاكتئاب
04:19 م

بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة لايف
10:04 ص

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة
12:15 ص

موعد مباراة ليفربول وواتفورد اليوم والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد
09:30 م

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات
09:24 م

زوج مخلوع يحتفل بانفصاله على «فيسبوك»: «همّ وانزاح عن قلبى والله»
08:25 م

كارتيرون يرد على إقالته من الأهلى برسالة عاطفية
مصر
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:44 ص

"الخشت" يجتمع بمجلس معهد البحوث الإفريقية

الخشت
الخشت
إسراء جمال
dostor.org/2409893

اجتمع اليوم، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمجلس معهد البحوث الإفريقية، في قاعة مجلس الجامعة، حيث استعرض رئيس جامعة القاهرة التوجهات الوطنية بشان الملف الإفريقي، وبضرورة استعادة المعهد دوره الذي أنشئ من أجله في الدراسات الإفريقية، وضرورة تطوير عمل المعهد حتى يتحول إلى بيت خبرة حول إفريقيا، وربط البحوث بسياسات الدولة المصرية والاقتصاد القومي وتنفيذ التكليفات الإستراتيجية.

وصرح الخشت بأنه يستهدف في هذه المرحلة تحويل المعهد لبيت خبرة يكون ظهيرا علميا لصناع القرار المصري في الدائرة الإفريقية بوصفها تحتل إحدى أهم الأولويات الإستراتيجية للدولة الوطنية.

وأثنى مجلس المعهد على توجيه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة برئاسة احد العمداء السابقين لتقديم ورقة سياسات لتطوير الدور المصري في إفريقيا، على أن تبدأ المقترحات من الأقسام العلمية بوصفها الركيزة الأكاديمية للمعهد.

كما تم تشكيل لجنة حكماء برئاسة أقدم العمداء ترفع إليها المشكلات وتعرض مقترحاتها على مجلس المعهد أو رئيس الجامعة، وتشكيل لجنة لتطوير الدراسات الإفريقية وربطها بالدولة المصرية والاقتصاد المصري.

وعلى جانب آخر تم استعراض كافة الجوانب الأكاديمية والإدارية، ووجه رئيس الجامعة إلى مجموعة من الإجراءات التي سوف تدفع العمل نحو استعادة دوره الإفريقي وتحسين بيئة العمل، وضمان أكبر قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص.

كما تم استعراض تعيينات رؤساء الأقسام التي لاقت استحسانا من مجلس المعهد.

وأكد الخشت ضرورة تفعيل سلطات رؤساء الأقسام والإدارات في حدود القوانين واللوائح دون تجاوز السلطة والاختصاص، وفي ضوء فلسفة العمل المؤسسي، والمرونة في العمل ودعم الأساتذة والهيئة الأكاديمية بوصفهم باحثين وعلماء يجب مساعدتهم على القيام بدورهم في بيئة أكاديمية صحية، وتيسير الإجراءات أمامهم، وتفعيل سلطة الأقسام الأكاديمية، والعمل في إطار مؤسسي، وعدم التأخر في أية معاملات طبقا للإطار المؤسسي.

وسوف يقوم رئيس الجامعة بعقد اجتماع في أقرب فرصة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات لاستعادة دور المعهد، وضمان تكافؤ الفرص، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس على أداء دورهم المنوط بهم.

"الخشت" يجتمع بمجلس معهد البحوث الإفريقية
"الخشت" يجتمع بمجلس معهد البحوث الإفريقية
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

الآن

التنمية المحلية: قصر دعم الخدمات على الأسر غير القادرة

القنصلية المصرية والمكتب العمالي يتابعان مقتل مصري في مزرعة بالسعودية

تدشين منتدى مورّدي الصناعة النووية بعد قليل

الثلاثاء.. 7 وزراء يواجهون ارتفاع الأسعار بمؤتمر الاقتصاد العادل

ads
الأكثر قراءة

المتهم بقتل والده بإمبابة: "مزقته بالسكين وهو نايم"

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

ملياردير يسدد ديون 600 ألف شخص من أبناء بلده

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على مركز شرطة جنوب ليبيا

ألبومات الصور

"الرحمة" تصرف علاج فيروس "سي" ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة

"حى الزبالين".. ملوك إعادة التدوير يتحولون لأثرياء من القمامة

رفع مياه الأمطار من شوارع "الحامول" في كفر الشيخ

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول

نجم الساعة

يلاشوت Mo Salah.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر| بث مباشر مباراة ليفربول وواتفورد korastar| شاهد Liverpool الآن

الأكثر قراءة

المتهم بقتل والده بإمبابة: "مزقته بالسكين وهو نايم"

"التنظيم والإدارة": لا تخفيض لعلاوة الحد الأدنى بسبب الترقيات

ملياردير يسدد ديون 600 ألف شخص من أبناء بلده

الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على مركز شرطة جنوب ليبيا

ads
كشكول

بالصور.. «الخشت» يبحث تطوير معهد البحوث الإفريقية

٢ ديسمبر.. «زراعة عين شمس» تناقش زراعة الأرز فى ظل محدودية المياه

«شريعة وقانون»:إقامة تدريب طلابي بمحكمة جنايات الزقازيق

«طنطا» تكرم «أبو باشا» تقديراً لجهودها فى ملتقى «جامعتك فى خدمتك»

تدريب وفد طلاب «طب نواكشوط» بمستشفيات طنطا

الأمصار

اليابان تعقد مؤتمر لمناقشة الدعم الخارجي للفلسطينيين

رئيس البرلمان العربي: انتخابات البحرين ترجمت ثقة المواطن في مؤسساته

ترامب يهدد بإغلاق حدود أمريكا مع المكسيك

بعد زيارته لأبوظبي.. الإعلان عن المحطة التالية لجولة محمد بن سلمان

البحرين تحسم 16 مقعدا وتعيد الانتخابات بباقي الدوائر

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

ads
منوعات

أنف الإنسان يكشف الكذب

سياحة فطر "الكمأة" فى إيطاليا تدر الملايين

عودة إقليم هالاند السويدى للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

البرقوق يحمى من الشيخوخة والسرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎