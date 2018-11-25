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اقتصاد
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:42 ص

اقتصاديون صينيون يتوقعون معدل نمو 6.3% العام المقبل

اقتصاديون صينيون
dostor.org/2409892

توقع اقتصاديون في تقرير من جامعة رنمين في بكين، أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني 6.6% العام الجاري، وأن يتباطأ إلى 6.3% العام المقبل، بينما تكافح الصين تحديات تتعلق بالتجارة وإصلاحات هيكلية.

التوقعات نشرتها خدمة إخبارية جديدة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، الليلة الماضية، وتتفق مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 73 اقتصاديًا الشهر الماضي مع تعرض الصين لضغوط متزايدة بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

لكن خبراء كلية الاقتصاد بجامعة رنمين حذروا من أن الصين ستظل تواجه صعوبات حتى إذا جرت تسوية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث ستعاني البلاد من تدهور بيئة التجارة العالمية وتراجع الصادرات وانخفاض قيمة العملة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.5% على أساس سنوي في ربع السنة المنتهي في سبتمبر وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 2009.

وسعت بكين لتشجيع البنوك التجارية لتعزيز إقراض الشركات الخاصة وتبنت إجراءات لتخفيف مشاكل تمويل الشركات.

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