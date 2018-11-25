الصحة: المستشفيات الخاصة لا تحصل على دعم

قالت الدكتورة منال زكى نائب مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن هناك عددًا من الإجراءات التى تتبعها جميع مراكز خدمات نقل الدم فى المحافظات، لضمان وصول الدم لمستحقيه، لافته إلى أنه يشترط على المريض تقديم تقرير طبى من أى مستشفى حكومى مرفق به اسمه وتشخيص الحالة وعينة من الدم المطلوب صرفه، ويتوجه به لقسم الصرف فى أى فرع لمطابقة العينة بأكياس الدم المتوفرة ويتم صرف الكيس المتوافق معه خلال ساعة واحدة.



وأشارت لـ "الدستور" إلى أن المريض يحصل على كيس الدم بسعر 180 جنيا،ه تشمل سعر كيس الدم والرسوم، حيث يبلع سعر كيس الدم المدعوم شامل الفحوصات 140 جنيها.



وأوضحت أن المستشفيات الخاصة لا تحصل على ذلك الدعم، حيث أنه فى حال كان المتقدم للحصول على كيس الدم مندوب من مستشفى خاص يتم معاملته كجهة غير حكومية يتم صرفه بالسعر غير المدعم بمبلغ 450 جنيها.