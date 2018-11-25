فتح بوغاز الصيد بعزبة البرج بعد تحسن الطقس في دمياط

تم فتح بوغاز عزبة البرج للصيد بمحافظة دمياط مجددا، وذلك بعد غلقه بسبب موجة من الطقس السيئ استمرت لمدة يومين بالمحافظة.



كما عادت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة المنزلة؛ لمزاولة نشاطها اليومي، نتيجة تحسن حالة الطقس وعودة سرعة الرياح وارتفاع الموج لمعدلاتهما الطبيعية، بعد أن شهدت أسواق الأسماك في دمياط ارتفاعا بالأسعار نتيجة توقف عمليات الصيد.



وكانت محافظة دمياط قد شهدت، اليوم الأحد، تحسنا ملحوظا في حالة الطقس، ولم تشهد مدن المحافظة سقوطا للأمطار.