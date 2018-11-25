صحيفة إماراتية: تصريحات إيران دليل عدم وجود نية لإصلاح نظامها

اعتبرت صحيفة "الوطن" الإماراتية أن التصريحات التي تطلقها إيران من آن إلى آخر دليل على عدم وجود نية لإصلاح نظامها، مشيرة إلى أن التصريحات جوفاء والشعارات المستهلكة على حالها، والسياسة الإرهابية والتدخلات المدمرة تتواصل.



وقالت الصحيفة - في تعليق لها، الأحد، تحت عنوان "العبث الإيراني يتواصل": "إن ويلات وآثار تدخلات إيران تتواصل ففي العراق هناك تعطيل لتشكيل الحكومة جراء التدخلات، وهو يعني التمديد لأزمات العراق المستفحلة، ومواصلة المعاناة والتشتت والضعف والوهن وفي سوريا".



وأضافت أن المجتمع الدولي يؤكد أن إنهاء أزمة سوريا رهن بانسحاب إيران ومليشياتها من الأراضي كافة، ولبنان ليس أفضل حالا عبر ذراع إيران الإرهابية المتمثلة بـ"حزب الله"، خاصة مع وضع شروط تعجيزية تعرقل تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، واليمن أيضًا إذ يستمر النظام الإيراني فى تسليح المليشيات بكل أسلحة وأدوات القتل سواء الصواريخ أو الألغام أو حتى الغازات السامة، والدفع باتجاه ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني".



واختتمت "الوطن" تعليقها، قائلة " إن النظام الإيراني يعيش أكثر أوقاته تأزما، والشعب الإيراني عبر عن رفض هذه السياسات، والعالم غاضب من إيران وتجاربها الخطرة وسياستها التي تنتهجها وما تسببه، كذلك دول المنطقة غاضبة وشعوبها مكتوية.. الجميع غاضب من نظام يواصل الإرهاب والاستقواء عبر المليشيات والجماعات الإرهابية، وليس في قدرته تحمل العقوبات الأقوى تاريخيا، ولن يتمكن من مواصلة ما يقوم به، وستنتهي مكابرته مع مرور الوقت".