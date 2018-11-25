"داعش" يتبنى الهجوم على مركز شرطة جنوب شرقى ليبيا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، تبنيه الهجوم المسلح الذي استهدف مركز شرطة مدينة تازربو جنوب شرق ليبيا، والذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة آخرين، واختطاف ما بين 15 و20 شخصًا على رأسهم وكيل بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.



وأشار التنظيم - وفقًا لبوابة الوسط الليبية - إلى أن الهجوم لم يكن الأول من نوعه، وأن عمليات أفراده ستتواصل، وأن الهجوم نفذته مجموعة مسلحة تضم سبع سيارات ذات دفع رباعي.



وكان 9 أشخاص لقوا مصرعهم، الجمعة الماضي، بهجوم شنه مسلحون على مركز شرطة مدينة "تازربو" جنوب شرقى ليبيا.