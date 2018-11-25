الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في صعدة

شنت قوات الجيش الوطني اليمني مدعومة بقوات من التحالف، هجومًا واسعًا على مواقع الحوثيين في صعدة شرق وادي آل جبارة، وتمكنت من السيطرة بشكل كامل على مناطق جديدة أبرزها "شِعب الرقبة ووادي آل عبل ووادي دبيان، وذراع الشارعة، وجبل بني الشفشف".



وأشارت مصادر بالجيش اليمني، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، الأحد، إلى أنه خلال المواجهات سقط عشرات القتلى من الحوثيين، وضبط صواريخ محمولة والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



وكان الجيش اليمني أعلن، أمس السبت، استكمال تحرير مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي، بالكامل، ومواصلة التقدم نحو مديرية حيدان، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين.



وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، استكمل تحرير سوق ومدينة الملاحيط ومثلث مران، وكذا مبنى المجمع الحكومي وإدارة الأمن، في إطار عملية عسكرية واسعة لاستكمال السيطرة على مديرية الظاهر بالكامل.



ويواصل الجيش اليمني، مدعومًا من التحالف، تقدمه الميداني في مديرية باقم بمحافظة صعدة، لاستكمال تحريرها من قبضة الميليشيات.



وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة لليوم الثاني على التوالى في مركز مديرية باقم، كما استهدف طيران التحالف تجمعات وتعزيزات الحوثيين بغارات عدة في مناطق متفرقة من المديرية، حيث ألحق بهم خسائر في العتاد والأرواح.