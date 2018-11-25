الرئيس الأفغانى يستنكر اغتيال رئيس مجلس علماء كابول

أدان الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني، اغتيال رئيس مجلس علماء كابول "مولوي عبدالبصير حقاني".



ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - عن بيان أصدره مكتب الرئيس - وجاء فيه: "الإرهابيون أثبتوا أنهم يشاركون بوحشية في الحرب مع القيم الدينية والإسلامية، من خلال شن هجمات ضد علماء الدين والتجمعات الدينية".



وأصدر الرئيس عبدالغني، تعليماته إلى مسئولي الأمن، بتحديد هوية الجناة وإلقاء القبض على مرتكبي الهجوم.



وقالت مصادر أمنية أفغانية، أمس السبت، إن المولوي عبدالبصير لقى حتفه برصاص مسلحين مجهولين في حي الشرطة السابع بالمدينة.



ولم تعلن أي جهة أو جماعة، حتى الآن، مسئوليتها عن الهجوم على مولوي حقاني.