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اقتصاد
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:35 ص

النقد الدولي يكشف عوامل تعزيز الاستثمار الخاص في الشرق الأوسط

النقد الدولي
النقد الدولي
راندا التوني
dostor.org/2409880

كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عن أن هناك بعض العوامل التي تعزز الاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط، مثل نمو أسواق التصدير وتطور أسعار النفط التي لا تخضع لسيطرة صانعي السياسات في المنطقة.

وأشار التقرير إلى عوامل أخرى لها تأثير ملحوظ على الاستثمار الخاص، ومنها التعليم والبنية التحتية والحوكمة وإمكانية الحصول على التمويل، وجميعها مجالات بإمكان بلدان المنطقة تحسينها، ويمكن أن تتأثر مباشرة باختيارات السياسات.

فعلى سبيل المثال، اعتبر التقرير أن معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان المستوردة للنفط يزيد قليلا على 50% بالنسبة للتعليم الثانوي، وهو أقل كثيرا من المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الذي يصل إلى 75%، فإذا تمكنت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة من رفع معدلات الالتحاق بالمدارس إلى هذا المستوى سيكون بوسعها تعزيز الاستثمار الخاص بأكثر من نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، فالاستثمار في الموارد البشرية عن طريق توسيع الفرص التعليمية يمكن أن يساهم أيضا في زيادة قدرة البلدان على مواجهة تحديات المستقبل.

وتأتي البلدان المستوردة للنفط في مراكز متأخرة عن نظرائها في مختلف مقاييس الحوكمة، من مكافحة الفساد إلى سيادة القانون. ومن شأن النهوض بسيادة القانون وصولا إلى المتوسط السائد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أن يحقق زيادة في الاستثمار الخاص بواقع ثُلثي نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وبالتوازي، نجد أن زيادة التطور المالي في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة وصولا إلى المستوى السائد في أوروبا الصاعدة، يمكن أن يعزز الاستثمار الخاص بواقع نصف نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

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