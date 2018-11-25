"التنمية المحلية": تحقيق العدالة الاجتماعية أولويات الحكومة

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، أهم أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.



وأضاف "شعراوي" أن الحكومة تعمل في نسق واحد، يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغيير مستوى المعيشة للمواطن، من خلال دعم الخدمات اللازمة له، وتزويده بها، مقابل تسهيلات من الدولة، لتحقيق حصوله على كافة حقوقه.



وأوضح أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في المحافظات، بجانب دعمها بشكل جزئي، أدى إلى ترفيق العديد من الخدمات وتزويد القرى الأكثر فقرا بها.