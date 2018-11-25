وكيل لجنة الصحة: الرئيس يضع مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفناح السيسي لفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات cairo ict، تحت رعاية الرئيس للعام الخامس على التوالى والذى حرص على حضور وافتتاح المعرض خلال الـ3 دورات السابقة.



وأضافت أن تحول مصر إلى الحكومة الرقمية يضع مصر على الخريطة العالمية، حيث أن تطبيق مفهوم التحول الرقمى يهدف إلى النهوض بالقطاع العام فى مصر والذى يأتى ضمن خطة 2030.



كذلك سيتم تطبيق مفهوم الحكومة الذكية من أجل تشجيع المواطنين على التواصل مع الحكومة بشكل إلكترونى، وكذلك تشجيع الحكومات على إنشاء منصات تفاعلية لتقديم خدماتها، والاستماع لخبراء الصناعة والتعرف على تطلعاتهم لفرص ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال التحول الرقمى.



وأردفت "عبد الحليم": هذا المؤتمر يشارك به العديد من البلدان الأفريقية كـ: إثيوبيا، أوغندا، زامبيا، كوت ديفوار، تنزانيا، غانا، نيجيريا، السنغال، وكينيا وتتضمن جلسات نقاشية موسعة حول مستقبل الحكومات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يتناول سبل تطوير منظومة التعليم اعتمادًا على الحلول التكنولوجية المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، بجانب التطرق لأساليب إتاحة التعلم الإلكترونى بتكلفة مناسبة، واستعراض أحدث تقنيات المالتى ميديا المستخدمة فى مجال التعليم، وهو ما يتواكب مع خطة تطوير منظومة التعليم التى تنتهجها الحكومة المصرية حاليا.