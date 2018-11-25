مصر للطيران تطرح أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى البرتغال وبولندا

أعلنت مصر للطيران؛ عن طرح أسعارٍ تنافسية للسفر من وإلى مدينة لشبونة البرتغالية، بالمشاركة بالرمز على الرحلات اليومية التي تٌسيرها شركة TAP AIR Portugal العضو بتحالف ستار، عبر مطارات روما وميلانو ومدريد وبرشلونة وفرانكفورت وميونخ وفيينا وأمستردام ولندن وبروكسل.



جاء ذلك في إطار خطط مصر الطيران؛ لتوفير مزيد من مميزات السفر إلى العديد من النقاط حول العالم خارج شبكة خطوطها التي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم.



طرحت مصر للطيران أسعارًا تنافسية للسفر من وإلى مدينة وارسو البولندية، بالمشاركة بالرمز مع شركة Lot Polish العضو بتحالف ستار؛ عبر مطاري ميلانو وبودابست.



ويمكن لعملاء مصر للطيران، المسافرين على متن هذه الرحلات؛ الاستفادة بالحصول على أميال سفر، أو استخدام أميالهم وكذلك إمكانية استخدام استراحات درجة رجال الأعمال بمطاري لشبونة ووارسو أو بمطارات الربط الأخرى، طبقًا لشروط وقواعد برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus.



هذا ويمكن للعملاء الاستفادة من عروض الشركة اعتبارا من اليوم، وحتى 31 ديسمبر 2018، عبر إصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران www.egyptair.com أو تطبيقات مصر للطيران على الهواتف الذكية، أو عبر وكلاء السياحة والسفر، أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.