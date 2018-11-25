جدول أعمال رئيس الوزراء اليوم

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان اليوم الأحد، في مؤتمر Cairo Ict، ويلتقي بعدها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للوقوف على أخر المستجدات في مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة والتجهيز للمرحلة الثانية المقرر بدءها مطلع الشهر المقبل.



كما يلتقي رئيس الوزراء بعدها الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لمتابعة ملفات القطاع.



ومن المقرر أيضا أن يلتقى رئيس الوزراء، سكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويحضر احتفالية مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد مساء اليوم.