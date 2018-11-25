الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على مركز شرطة جنوب ليبيا

أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مركزًا للشرطة في بلدة تازربو في جنوب شرق ليبيا، أمس السبت 24 نوفمبر الجاري، وأسفر عن مقتل تسعة من أفراد الأمن وإصابة واختطاف ما لا يقل عن عشرين آخرين.



وقدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المخطوفين.



ومن جانبه، قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة وقوف الجامعة العربية مع الدولة الليبية وتضامنها مع مؤسستها العسكرية وأجهزتها الأمنية في مواجهة الإرهاب، ومساندتها لها في كل ما من شأنه أن يساهم في اقتلاع التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية على أمن واستقرار وسلامة البلاد.



وأضاف أن الامين العام دعا كافة الأطراف الليبية إلي نبذ خلافاتهم، وتوحيد صفوفهم في المعركة ضد الإرهاب والتشكيلات الإجرامية المسلحة، والعمل سويًا من أجل حماية وتأمين الحدود الليبية، واستكمال الاستحقاقات التي من شأنها أن تفضي إلي تثبيت الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي، وخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد.