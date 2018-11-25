جولة محافظ الدقهلية بالمستشفى تنبه المواطنين لتدني مستوى الخدمة

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورًا من جولة الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية التفقدية لمستشفى أجا المركزي، يظهر فيها أفراد من أسرة المستشفى يستندون على قوالب من الطوب، مما أثار حفيظة المواطنين من تدني مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى.



قرر "شاروبيم" خلال جولته خصم يومين من مرتب الدكتور أحمد محمد نوح، المدير المناوب للمستشفى، لعدم تواجده بها.



استمع المحافظ لملاحظات عدد من المرضى حول مستوى الرعاية الصحية المقدمه لهم، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.



يذكر أن محافظ الدقهلية قد تابع طبيعة سير العمل بعدد من المستشفيات والمدارس، في عدد من الجولات المفاجئة بنطاق المحافظة خلال الايام الماضية؛ للاستماع لشكاوى المواطنين.

