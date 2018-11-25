وهب الله: خسائر "القومية للأسمنت" ما زالت على طاولة المناقشة

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لبحث خسائر الشركات القابضة والقومية، وخطة الوزارة للمعالجة، سواء عن طريق تقديم الدعم المادي، أو تقديم تسهيلات على المستوى الصناعي، مؤكدا أن الأزمة ما زالت على طاولة المناقشة بين البرلمان والحكومة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هذه الشركات تحتاج لمساعدة مالية، وذلك لأن الأزمة الحقيقية في إيجاد موارد جديدة تستطيع أن تخدم على احتياجات ومتطلبات الشركة سواء في المواد الخام أو احتياجات الآلات، أو مرتبات وأجور العمال والموظفين، فالمشكلة مالية في المقام الأول.