بث مباشر.. البابا تواضروس يبدأ طقس رسامات أساقفة جدد





ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رسامات أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ودخل موكب قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدمه خورس الكلية الإكليريكية والآباء المطارنة والأساقفة للكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ليبدأ بعدها القداس الإلهي.ومن المقرر أن يتم خلال القداس سيامة خمسة رهبان أساقفة وعدد من الآباء الأساقفة، مطارنة، حيث سيتم تسييم الأنبا ماركوس أسقفًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ؛ خلفا للأنبا بيشوي مطران دمياط الراحل، والأنبا إسحق أسقف عام الفيوم ليصبح أسقفا لإيبارشية طما وتوابعها، خلفا للراحل الأنبا فام، أسقف طما.ويقوم البابا تواضروس برسامة الراهب القمص ساويرس افامينا، ليكون أسقفا عامًا لشئون الأديرة، مشرف على ديري الأنبا توماس السائح، والأنبا موسى الأسود بالعلمين، ورسامة الراهب القمص بيشوي آفا موسي، والقمص مكسيموس آفا موسي، كأساقفة عموم ومساعدين للأنبا دافيد، أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، والراهب بولس المحرقي.وعلى صعيد متصل يتم ترقية الأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رتبة المطرانية، لتصبح تلك هي دفعة الترقيات الثانية.