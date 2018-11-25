جامعة الدول تطلق حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حملة "الـ16 يومًا"، لمناهضة العنف ضد المرأة، في اليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 25 نوفمبر، وتنتهي الحملة في يوم 10 ديسمبر المقبل الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان.



كما تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعاليات مبادرة "قصتها" لتطوير المعرفة عن إنجازات المرأة في الوطن العربي.



يحضر الفعاليات السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، وفريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين.



يذكر أن جامعة الدول العربية تدعم مبادرات الأمم المتحدة لحماية وتمكين المرأة، ومنها مبادرة "قصتها" التى تأتى في إطار شراكتها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي مبادرة يقودها الشباب العربي لإنتاج ونشر المعرفة حول قضايا المساواة بين الجنسين، وحياة النساء والفتيات وإسهاماتهن في المنطقة العربية.