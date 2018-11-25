اليوم.. "دينية البرلمان" تناقش أزمة تعيينات مسابقة الأوقاف بسيناء

تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بشأن غلق مسجد (عز الرجال) بشارع البورصة بطنطا منذ عام 2016، لوجود تصدع به مما يهدد الأرواح والمباني المجاورة له.



كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامه الرقيعي، بشأن عدم استكمال إجراءات تعيين عدد من المتقدمين لمسابقة وزارة الأوقاف رقم (1) لسنة 2015، المعلن عنها بالوسائل المختلفة في 13 يناير 2015، لوظيفة عمال المساجد بالدرجة الخامسة والسادسة خدمات معاونة (محافظة شمال سيناء).