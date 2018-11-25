"السلمي": نجاح الانتخابات بالبحرين عكس ثقة المواطن بالدولة

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية 2018 في مملكة البحرين عكس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وحرية اختيار ممثليه.



وقال رئيس البرلمان العربي، فى بيان له اليوم الأحد، إن هذا النجاح يعبر أيضا عن مدى الدعم الشعبي الكبير للمشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسي آل خليفة، ورفض التدخل الخارجي فى شؤون البحرين الداخلية.



وبارك السلمي للبحرين نجاح تلك الانتخابات النيابية والبلدية، والتي شهدت مشاركة شعبية غير مسبوقة وصلت نسبتها الأولية إلى 67%.