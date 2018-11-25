القنصلية المصرية والمكتب العمالي يتابعان مقتل مصري في مزرعة بالسعودية

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إن القنصلية تتابع منذ أمس السبت، الحادث المؤسف الذي أسفر عن مقتل المواطن المصري "بغدادي ناجي عبد الرؤوف بغدادي"، صباح نفس اليوم بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة الرياض.



تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجل صباح اليوم الأحد بذلك، حيث أشار الملحق العمالي بالقنصلية ياسر غازي، إلى أن القنصلية أوفدت وفدا إلى المحافظة للالتقاء بالمسئولين الأمنيين والتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض على الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.



وأعربت القنصلية عن خالص تعازيها لأسرة المرحوم ولأبناء الجالية المصرية، مؤكدة عزمها على ضمان اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحفاظ على جميع حقوق المتوفي، فضلا عن تقديم كل قد ما يلزم من دعم ومساندة في هذا الصدد.



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي هيثم سعد الدين، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمجرد علمه بالحادث أصدر تعليمات فورية، للمكتب بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث أنه قتل في أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها، وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، فضلًا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.



وأوضح أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وأنه تم نقله إلى إحدى المستشفيات العامة بالرياض، تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسي للعرض على الطب الشرعى لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجني عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.



ويتابع المكتب العمالي عن كثب تعليمات وزير القوى العاملة فيما يتعلق بحقوق المتوفى لدى جهة عمله وإيصالها لذويه.

