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اقتصاد
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:39 ص

الثلاثاء.. 7 وزراء يواجهون ارتفاع الأسعار بمؤتمر الاقتصاد العادل

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى
dostor.org/2409778

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أعمال المؤتمر الثالت للمنتدى الاستراتيجى بعنوان (الاقتصاد العادل وبرامج الحماية الاجتماعية.. رؤى.. نماذج.. متطلبات) وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

يحضر الافتتاح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واللواء محمد حلمى رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية السابق، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية الأسبق، واللواء يسن حسام الدين طاهر.

وقال الدكتور علاء رزق، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش 4 محاور رئيسية منها برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة 2030، برئاسة د. أحمد الدرش وزير التخطيط الأسبق، ودور الحكومة في حماية الطبقة المتوسطة في مواجهة ارتفاع الأسعار، ودور رجال الأعمال في توفير فرص العمل ومساندة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تعد نموذجا للتنمية المستدامة للبنية الأساسية، وتعد أهم المشروعات التى تشجع الاستثمار، لافتا إلى أنها أحد محاور المؤتمر، كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمجتمع المدني والشراكة لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق الرئيس الشرفى للمؤتمر، أن المؤتمر يبرز أهمية برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق المصلحة القومية والسلام الاجتماعى، كما يبرز التوجه الاقتصادى الجديد للدولة المصرية.

وأضاف د. مكرم رضوان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس المؤتمر، أن جلسات المؤتمر ستناقش الدور التشريعى والعدالة الاجتماعية برئاسة د. حسين خالد وزير الصحة الأسبق، كما سيناقش محور الزيادة السكانية والتوجه التكنولوجى بين المخاطر والحلول، كأحد أهم القضايا الملحة على الساحة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

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