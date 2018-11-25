"التخابر مع حماس" و"طعون المتهمين في اغتيال النائب العام" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة عدة محاكمات الهامة أبرزها محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس، والحكم في طعون 53 متهما باغتيال النائب العام.





محاكمة مرسي و23 آخرين في التخابر مع حماس



تنظر الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.





الحكم في طعون 53 متهما باغتيال النائب العام



تصدر محكمة النقض، حكمها في الطعن المقدم من 53 متهما في قضية اغتيال النائب العام علي حكم محكمة الجنايات الصادر ضدهم في 22 يوليو 2017 بمعاقبة 28 متهم بالإعدام شنقا باجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي وبمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عاما و15 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بالهجوم بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبة عقب خروجه من منزلة بمصر الجديدة في يونيو 2015.





وكانت النيابة قد أحالت 67 متهما بينهم 51 محبوس للمحاكمة الجنائية في 8 مايو 2016لانهم قاموا في أواخر يونيو 2015، بقتل هشام بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة ووجهت لهم النيابة عدد من التهم أهمها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود.





النقض تنظر طعن بديع وآخرين بـ"أحداث بني سويف"



تنظر محكمة النقض، أولى جلسات الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و38 آخرين على حكم محكمة جنايات بني سويف الصادرفي28 سبتمبر العام الماضي بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 بالسجن المشدد لمدة 15 عام لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس عام 2013 فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث بنى سويف".



وكانت النيابة قد أحالت 93 متهما إلى المحاكمة منهم 25 محبوسا و67 هاربا منهم قيادات بالجماعة وبرلمانيين سابقين بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الارشاد ونهاد القاسم عبد الوهاب امين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد عضوى مجلس الشورى السابقين وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق، ووجهت لهم عدة تهم وهى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقارى ومدرسة الراهبات.





محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"



تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما قاموا بعمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابط و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل 2016.





محاكمة المتهمين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة ١٢٠ متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الذكرى الثالثة للثورة".



كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.





الحكم على المتهمين بحرق كلية التجارة جامعة الأزهر



تصدر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث حريق بكلية التجارة جامعة الأزهر التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر 2013.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وبسكرتارية أيمن الفقي.



وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم قيامهم بالاشتراك وآخرين لإتلاف الممتلكات العامة والخاصة بقصد إعلان الفوضى، وتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة.





الحكم على المتهمين بأحداث عنف مدينة نصر



تصدر محكمة جنايات القاهرة والمعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث عنف مدينة نصر التي وقعت أحداثها في 28 ديسمبر 2013.



وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.



وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.



وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت لهم عددا من التهم أهمها ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر والتظاهر دون تصريح، والعمل على قلب نظام الحكم وإسقاط دستور الدولة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة واشتراكهم مع آخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.