اليوم.. 6 طلبات إحاطة على أجندة "زراعة البرلمان"

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة أبرزها، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى، بشأن عدم ضم أو تطوير ترعة الإصلاح الزراعي بمركز كفر البطيخ - محافظة دمياط، والطلب المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن رفض وزارة الموارد المائية والري تخصيص قطعة أرض بناحية صنصفط بمركز منوف - محافظة المنوفية لإقامة بعض المشروعات لخدمة المواطنين.



كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من رائف تمراز، بشأن قيام هيئة الثروة السمكية بعمل مصرف وقطع الطريق الدائري لمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وكذلك سوء استغلال سيارات الهيئة من قبل بعض الموظفين في غير الغرض المخصص لها، بجانب بحث طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: محمود هيبة، محمد عبدلله زين العابدين بشأن رفع القيمة الإيجارية من800 جنيه إلى 7000 جنيه على مستأجري المزارع السمكية ببحيرة إدكو محافظة البحيرة مما يؤثر على أسعار الأسماك بالأسواق، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب محمد محمود العتماني، بشأن عدم صرف إعانات لبعض صيادين البحر الأحمر بسبب غلق موانئ الصيد.