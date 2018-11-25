أجندة 3 لجان برلمانية اليوم

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم الأحد لمناقشة مشروعي قانوني مقدمان من النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، والسيد النائب أحمد على إبراهيم، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن"إنشاء نقابة المهن النفسية"، واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن.



كما تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم رؤية وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية والمساهمة الفعالة في الناتج القومي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحضور وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار.



فيما تناقش لجنة الطاقة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها.