رئيس البرازيل المنتخب يخضع لجراحة طبية بعد أداء اليمين الدستوري

قال رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو إنه سيخضع بشكل مبدئي لجراحة طبية بالقولون في 20 يناير المقبل أي بعد حوالي ثلاثة أسابيع من أدائه اليمين الدستورية.



وأضاف بولسونارو - حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأحد - أن إجراء الجراحة سيعتمد على تقييم طبي لحالته.



وكاد بولسونارو أن يموت نتيجة تعرضه للطعن خلال حملته الانتخابية، ومازال يستخدم "كيسا" لتفريغ القولون بعد سلسلة من الإجراءات الطبية العاجلة.



وتعهد بولسونارو - الذي انتخب الشهر الماضي - بمحاربة الفساد في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، وأيضا القضاء على عصابات الاتجار في المخدرات.