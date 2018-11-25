الصين: توافقات مهمة بين بكين ونيودلهي بشأن القضايا الحدودية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية توصل مسؤولين من الصين والهند إلى توافقات مهمة بشأن القضايا الحدودية خلال رئاسة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ومستشار الأمن القومي الهندي "أجيت دوفال" للدورة الـ21 من المحادثات بين ممثلين خاصين من الصين والهند بشأن القضايا الحدودية في مدينة "تشنغدو" جنوب غربي الصين.



وقالت الوزارة الصينية - في بيان اليوم الأحد - إن الجانبين اتفقا - خلال الاجتماع - على مواصلة تدعيم عملية محادثات الممثلين الخاصين، وفقا للتوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بشأن حل قضايا الحدود بطريقة مناسبة وتنمية العلاقات الصينية-الهندية بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومعقولة يقبلها الجانبان في أسرع وقت ممكن.



وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا - كذلك - على حماية السلام والهدوء في المناطق الحدودية - بشكل مشترك - قبل التوصل إلى تسوية نهائية للقضايا الحدودية، وتطبيق التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، لاسيما ما يتعلق بقوات الخط الأمامي، وزيادة تحسين بناء إجراءات الثقة في المناطق الحدودية، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الإدارات المعنية بالحدود في البلدين.



وتابع البيان أن الجانبين يتشاركان الرأي نفسه بشأن ضرورة توسيع التجارة الحدودية والتبادلات الشعبية خطوة بخطوة من أجل تعزيز أساس الرأي العام للتعاون الودي في المناطق الحدودية، وخلق مناخ جيد للمفاوضات الحدودية، وتنمية العلاقات الثنائية.



وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أفاد البيان بأن الجانبين يؤيدان وجهة النظر بأن العلاقات الصينية-الهندية شهدت تقدما إيجابيا شاملا، وأنهما سيواصلان تعزيز التواصل الاستراتيجي، والثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع التبادلات والتعاون في مجالات مختلفة بهدف الوصول إلى مستوى جديد في الشراكة التنموية الأوثق بين الصين والهند.