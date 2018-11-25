"المسعود" يشيد باتجاه "شوقى" لاستثناء الموهوبين من تنسيق الجامعات

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تصريحاته المهمة بشأن إجراء تعديلات قانونية لاستثناء الموهوبين بالثانوية من تنسيق الجامعات وإمكانية اختيارهم أي كلية يرغبون في دخوله معلنا تأييده التام والمطلق لرؤية الدكتور طارق شوقى لأن أبنائنا الموهوبين يستحقون التشجيع والمساندة لأنهم أمل ومستقبل مصر.



وقال فى بيان له أصدره اليوم إن الدكتور طارق شوقى دائما يفكر خارج الصندوق ولديه رؤية مستقبلية لإصلاح التعليم الثانوى العام والتعليم الفنى، مؤكدا أنه يؤيد دخول الطالب إلى الكلية التى يختارها طالما كان من الموهوبين



وأعرب عن أسفه الشديد لسهام الانتقادات الحادة والانتقادات غير الموضوعية التى وصلت إلى حد التجريح فى شخصية الدكتور طارق شوقى خاصة على السوشيال ميديا، مؤكدا أنه أحيانا يتصفح صفحات على فيسبوك وفيها كلمات ليست عبارة عن نقد لسياسات الدكتور طارق شوقى ولكن تتضمن ألفاظا كلها سب وقذف وتجريح فى شخصيته، وهو واحدا من أهم وزراء التربية والتعليم فى تاريخ مصر لأنه وزير إصلاحي لا هدف له سوى إصلاح الأحوال المؤسفة والمتردية داخل المنظومة التعليمية فى مصر.