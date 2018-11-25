اليوم.. الشركات السياحية تعلن عن خطة المجلس الجديد

تعقد غرفة الشركات السياحية برئاسة حسام الشاعر رئيس المجلس وجميع الأعضاء من المنتخبين والمعينين، اليوم مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد، لاستعراض المجلس لخطة عمله خلال الفترة المقبلة، فى ظل تعليق الجميع من المهتمين بقطاع السياحة الآمال العريضة للمجلس الجديد فى النهوض بقطاع السياحة بشكل عام والشركات السياحية بشكل خاص.



ومن المقرر أن يناقش الأعضاء الجدد خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي يعقد مساء اليوم كافة القضايا التى تواجه الشركات السياحية،وكذلك عرض الخطة التي أعدتها قائمة المستقبل فى برنامجها الانتخابى بعنوان ( خطة التحديات )، ومن بينها إجراء عملية إصلاح عاجلة على آليات العمل السياحي بمختلف أنشطته، تضمن تلافي السلبيات السابقة، وعودة الغرفة وبقوة كعنصر فاعل وأساسي في دائرة صنع القرار في كل ما يخص عمل الشركات.