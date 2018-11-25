المرصد: مقتل 9 أشخاص فى قصف للقوات السورية على إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم في قصف للقوات السورية على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.



وقال المرصد "مقره لندن" - حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - إن امرأتين وسبعة أطفال لقوا مصرعهم في بلدة جرجناز بمحافظة إدلب التي اتفقت روسيا وتركيا على إقامة منطقة عازلة فيها.



وقد أدى الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح على امتداد خطوط المواجهة بين مسلحي المعارضة والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى وقف شن الجيش هجوما على منطقة إدلب، بما في ذلك مناطق قريبة بمحافظتي حلب وحماة.



وقالت الأمم المتحدة - مؤخرا - إن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص يعيشون في تلك المنطقة في شمال غرب البلاد.