دراسة: شرب الشاى أو القهوة أثناء الحمل يقلل من حجم الطفل

توصلت دراسة إلى أن النساء اللاتي يشربن الشاي أو القهوة أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال صغار الحجم.



وقد لوحظ أن النساء اللاتي يشربن حوالي فنجانين من القهوة سريعة الذوبان أو 3 أكواب من الشاي - هن أكثر عرضة لخطر انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة.



ويعتقد الباحثون من جامعة كوليدج في دبلن أن الكافيين يقيد تدفق الدم إلى المشيمة؛ مما يؤثر على نمو الرضع.



ونظرت الدراسة - التي قادها الطبيب لينغ وي تشن - إلى 941 من الأمهات والأطفال ولدوا في أيرلندا، كان الشاي المصدر الرئيسي للكافيين (48%)، يليه البن (38%).



وأشارت النتائج إلى أنه مقابل كل 100 مللجم إضافي من الكافيين - حوالي نصف فنجان قهوة - يستهلك يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، ينخفض وزن المواليد بمقدار 0.5 رطل (72 جم)، كما قللت هذه الكمية من الكافيين من طول ومحيط رأس الطفل، وكذلك عمر الحمل، الذي يقيس طول الحمل.



وتوصي منظمة الصحة العالمية المرأة باستهلاك أقل من 300 مللجم من الكافيين يوميا خلال فترة الحمل، في حين أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء لا تنصحان بأكثر من 200 مللجم..ومع ذلك، فإن أحدث الأبحاث تشير إلى أن هذا مرتفع للغاية، وفقًا لما ذكره الدكتور دي كون لي وهو عالم في قسم أبحاث كايزر بيرماننتي في كاليفورنيا الشمالية في أوكلاند.