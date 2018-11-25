عودة إقليم هالاند السويدى للعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

يعود إقليم هالاند في جنوب السويد مرة أخرى لينضم إلى منطقة العاصمة الكبرى كوبنهاجن في الدنمارك، وذلك بعد 350 عامًا من تركها الحكم الدنماركي وفقا لمعاهدة برومسبرو الثانية عام 1645.



وصوت مجلس تعاون كوبنهاجن الكبرى الذي يرعى مصالح المناطق الدنماركية والسويدية حول مضيق أوريسوند كمنطقة أعمال موحدة، لصالح ضم البلديات الست لإقليم هالاند، في قرار يسري اعتبارا من أول يناير القادم.



وذكر موقع (لوكال) الإخباري أن رئيس مجلس كوبنهاجن الكبرى في منطقة زيلاند رحب، في بيان صحفي، بخطوة انضمام هالاند وبلدياتها الست إلى كوبنهاجن باعتبارها منطقة سويدية تشارك في التعاون السياسي عبر الحدود.



ويشمل التعاون مجالات المصالح والأعمال والتعليم والبنية التحتية في المواصلات، كما يأمل المسؤولون في أن يعزز مجال السياحة.