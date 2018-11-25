السلطات الإيطالية تستخدم الأغنام والصقور لتنظيف روما من مخلفات "الزرزور"

قررت السلطات في العاصمة الإيطالية (روما) إطلاق الصقور إلى سماء المدينة لتخويف عدد كبير من طيور الزرزور المزعجة التي تلقي بمخلفاتها على المواطنين والسياح في المدينة التاريخية.



يأتي قرار الحكومة المحلية بإطلاق الصقور بأعداد كبيرة في سماء المدينة التاريخية كحل للتخلص من الأعداد الهائلة من طائر الزرزور الذي يسبب مشاكل كبيرة للمواطنين والسياح، بسبب مخلفاته التي تسقط في الشوارع مما يجعل الطرقات والأرصفة غير صالحة للسائقين والمشاة ولا سيما خلال هطول الأمطار الغزيرة.



وذكر موقع (لوكال) الإخباري أن الأمطار - هذا الأسبوع - أدت إلى جرف مخلفات الطيور على مدى أسابيع من الملايين من طائر الزرزور في سماء المدينة، حيث أغلقت بعض الشوارع بصفة مؤقتة لأن مياه المطر مع مخلفات الطيور أدت إلى تكدس الطين الزلق على الطرق وشكلت تهديدا للسائقين والمشاة.



تأتي مبادرة الصقور في المدينة بعد إجراء تنظيف آخر يراعي البيئة ويحافظ على الطبيعة، حيث تم جلب الخراف لقطع العشب في المدينة، ويمكن رؤيتها في العديد من المتنزهات الرومانية.



وتعتبر الملايين من طائر الزرزور فوق المباني التاريخية في روما واحدة من المعالم السياحية البارزة في العاصمة، ولكن التعامل مع فضلاتها مشكلة دائمة للمدينة التي تعاني من نقص السيولة.