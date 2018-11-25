ترامب يهدد بإغلاق الحدود الجنوبية لأمريكا "حال الضرورة"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المهاجرين الذين وصلوا إلى المكسيك من دول أمريكا الوسطى لن يدخلوا الولايات المتحدة إلا بعدما تقبل المحاكم طلبات لجوئهم، ملوحا بإغلاق "الحدود الجنوبية للولايات المتحدة" في حال الضرورة.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، عن ترامب قوله - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - إن الولايات المتحدة "لن تسمح إلا بدخول من يأتون إليها قانونيا، وإلا فسياستنا تقضي بإلقاء القبض على المخالفين واحتجازهم"، مشيرا إلى أن كل المهاجرين "سيظلون في المكسيك".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد أشارت إلى أن إدارة ترامب توصلت إلى اتفاق مع حكومة المكسيك المقبلة ينتظر بموجبه طالبو اللجوء في المكسيك أثناء تقييم المحاكم الأمريكية لطلباتهم.



يأتي هذا الاتفاق مع تزايد توافد آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى في قوافل وصلت إلى الجانب المكسيكي من الحدود على أمل دخولهم الولايات المتحدة سعيا إلى حياة أفضل.