اليوم.. "معوقات التقاضى فى جرائم التحرش" بالجامعة الأمريكية

تُعقد في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ في القاعة الشرقية، بالجامعة الأمريكية بالتحرير٬ ندوة بعنوان "معوقات التقاضي في جرائم التحرش" وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي تنظمها وحدة أبحاث القانون والمجتمع.



ويتحدث فها كلا من: انتصار السعيد٬ محامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لانا أبو زيد٬ باحث ومستشار قانوني بالمجلس القومي للمرأة. تديرها يمنى يوسف٬ الباحثة بوحدة أبحاث القانون والمجتمع.



تهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على المعوقات التي تطرحها منظومة التقاضي الرسمية في قضايا التحرش الجنسي، وعن الجهود المبذولة من جانب الدولة ومن جانب المجتمع المدني للحد من انتشار هذه الظاهرة وضمان عدم إفلات المتهمين من العدالة، ورفع الوعي المجتمعي حول آليات التقاضي الرسمية وقنوات المساعدة القانونية المتوفرة لضحايا التحرش الجنسي.