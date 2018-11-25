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الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:40 ص

الليلة.. افتتاح معرض "الغابة المظلمة" بجاليرى مصر

الليلة.. افتتاح معرض
نضال ممدوح
dostor.org/2409744

يشهد جاليري مصر بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ افتتاح معرض "الغابة المظلمة" للفنانة مروة عادل٬ هذا ويستمر المعرض حتي 13 ديسمبر 2018.

تستكشف "عادل" فى هذه المجموعة الصورية الصراع بين مفهوم الهوية الفردية والاجتماعية، فمع الضغط المستمر لقبولنا اجتماعيًا نسعى فى محاولة للحفاظ على صورتنا لتكون مقبولة مجتمعيًا، لنشعر معها بتحققنا واندماجنا.. ومع هذه الصورة تتلاشى حقيقتنا وهويتنا تدريجيًا إلى أن نفقد ذاتنا كليًا، لتُحدد قوة هذا المجتمع الهجين وما يحويه من متناقضات وسيادة شكل ومفهوم الهوية الذاتية.

يذكر أن "مروة عادل" فنانة بصرية مقيمة بالقاهرة، تعمل كمدرس فى كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان وحاصلة علي شهادة الدكتوراه في الاتصال البصري.

تتمحور معظم أعمالها حول استكشاف مفاهيم جدلية متعددة كالجسد الإنسانى والهوية وجدليتهما مع المحظورات الاجتماعية والثقافية، فتهتم فى أعمالها بتناول الجسد كمحاولة لإظهار التطور والصراع اللانهائي بين أشكال الوجود الأساسية التي تعيش في حالة من التناقض والعداء الدائم٫ فى سعي منها لاكتشاف العلاقة بين الشكل والجوهر، الروح والمادية، وما تحمله هذه الصراعات من معانى وأفكار.

ولها العديد من المعارض الفردية والمشاركات الجماعية على المستويين المحلى والدولى، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

الليلة.. افتتاح معرض "الغابة المظلمة" بجاليرى مصر
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