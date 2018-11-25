اليوم.. مناقشة "الخطاب السردى فى الدراما" بالمركز الدولى للكتاب

يعقد المركز الدولي للكتاب٬ بمقره الكائن خلف القضاء العالي٬ في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "الخطاب السردي في الدراما التليفزيونية" والصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ للناقدة والإعلامية سميرة أبو طالب، بحضور ومشاركة المخرج محمد فاضل، الفنان رشوان توفيق٬ والشاعر والناقد محمود الحلواني.



ويوضح الكتاب أن القضايا الفكرية التي عبر عنها محفوظ عبد الرحمن لا تنفصل عن بعضها البعض فكلها قضايا تتعلق بالإنسان ومصيره ومن ثم وجوده وكذلك لا تنفصل عن لحظته الراهنة، إذ إن الكاتب ينطلق في تشكيله للنص الدرامي من قدرته علي مخاطبة اللحظة. وأن يجد المتلقي نفسه فيما يتابع من أحداث.