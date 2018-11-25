اليوم.. افتتاح معرض "فانتازيا الطبيعة" للفنانة نهى دياب

تستضيف قاعة الفن بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ حفل افتتاح معرض الفنانة نهى دياب٬ الفردي الأول٬ والذي يقام تحت عنوان" فانتازيا الطبيعة".



وتحاول نهى دياب، المتفائلة بطبيعتها رؤية العالم من خلال عدسة متعددة الألوان. إنها تترك محيطها الحضري وتتعمق في عدد لا يحصى من الترحال، المليئ بالوجوه الخيالية والمخلوقات، التي تحيط بها الآفاق الشبيهة بالحلم.



وتصف "دياب" لوحاتها: "تصورت الأراضي التي لا يوجد فيها سوى النعمة والحرية والوضوح والانفتاح والملذات والتناغم اللانهائي لجميع الأرواح والمخلوقات المقدسة. أعتقد أن الانحدار إلى حياة بدائية حقيقية هو القوة الدافعة الحقيقية وراء الحداثة. لترك تلك المصطنعة وراء قلب الطبيعة بكل صدى من شأنه أن يحسن العالم الذي نعرفه اليوم. كانت هذه فرصتي لوضع جزء صغير من العالم في ترتيب وتوفيق بيننا وبين العشوائية التي نواجهها".