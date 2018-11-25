اليوم.. البابا تواضروس يترأس رسامات أساقفة جدد

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قداس رسامات أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



ومن المقرر أن يسيم الأنبا ماركوس، أسقفًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ؛ خلفا للأنبا بيشوي مطران دمياط الراحل، والأنبا إسحق أسقف عام الفيوم، ليصبح أسقفا لإيبارشية طما وتوابعها، خلفا للراحل الأنبا فام، أسقف طما.



ويقوم البابا تواضروسر برسامة الراهب القمص ساويرس افامينا، ليكون أسقفا عامًا لشئون الأديرة، مشرف على ديري الأنبا توماس السائح، والأنبا موسى الأسود بالعلمين، ورسامة الراهب القمص بيشوي آفا موسي، والقمص مكسيموس آفا موسي، كأساقفة عموم ومساعدين للأنبا دافيد، أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، والراهب بولس المحرقي.



وعلى صعيد متصل يتم ترقية الأنبا بولا، أسقف طنطا، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى رتبة المطرانية، لتصبح تلك هي دفعة الترقيات الثانية.

