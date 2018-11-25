روسيا تبحث مع تركيا القصف الأخير على مدينة حلب بالغازات السامة

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا تعتزم أن تناقش مع تركيا قصف المسلحين لمدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة.



وقال "كوناشنكوف"، للصحفيين: "تعتزم روسيا مناقشة هذا الحادث (القصف الكيميائي الذي تعرضت له مدينة حلب) مع الجانب التركي، كضامن للالتزام المعارضة السورية المسلحة، بوقف الأعمال القتالية بمنطقة تخفيف حدة التصعيد في إدلب"، وفقا لسبوتنيك.



يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء أمس السبت حي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.