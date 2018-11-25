وصول الكيميائيون الروس إلى سوريا

وصل الكيميائيون العسكريين الروس، اليوم الأحد، إلى الأحياء السكنية في مدينة حلب التي تعرضت لقذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف.



وقال كوناشنكوف للصحفيين "على وجهة السرعة لمكان القصف وصلت مجموعات من مركز المراقبة لوحدات الإشعاع، والحماية الكيميائية والبيولوجية المتواجدة في سوريا مع معداتها الخاصة، مشيرا إلى أنهم يعملون على فحص الضحايا، ونقلهم إلى المؤسسات الطبية، فضلا عن ذلك، رصد المناطق التي استهدفها المسلحين بقذائف تحتوي على غازات سامة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء أمس السبت حي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.